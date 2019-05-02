Шестой палец на руке оказался вполне полезным – Учёные

Ранее новорожденным проводили его ампутацию, поскольку он считался совершенно никчёмным. При этом, полидактилия проявляется у 0,2% младенцев.

В настоящее время учёные пришли к достаточно неожиданным выводам. Шестой палец на руке оказался вполне полезным. Более того, шестипалые в некоторых вопросах являются даже более ловкими в сравнении с «обычными» людьми. И даже мозг способен провести полную адаптацию к подобному «апгрейду».

Рождение человеческих детей, которые имеют дополнительные пальцы на руках и ногах является намного более частым случаем, чем было принято считать ранее. Мутацию называют полидактилией, которая проявляется, приблизительно, 1 раз на 500 младенцев.

Ранее лишние пальцы просто ампутировали. Сейчас учёные доказали полезность «бонусных» конечностей.

Учёные провели исследование анатомии двух людей. При рождении у них было по шесть пальцев на каждой руке, которые не стали ликвидировать.

Руки показали, что в таком своём состоянии они способны не только сохранить, но и преумножить свой функционал. Шестипалые способны без труда набрать текст на телефоне, завязать шнурки или играть в достаточно сложные видеоигры.

Ранее шестой палец на руках или ногах априори считался дефектом. Насколько он может быть полезен на самом деле, никто просто не задумывался.

В то же время, учёные не отрицают, что в некоторых случаях это, действительно дефект. Шестой палец может оказаться рудиментарным или плохо развитым.

Одновременно, у него есть собственные кости, сухожилия и мускулатура, которые всходят в единую систему со всей остальной кистью. Их удаление также способно доставить немалое количество проблем. Требуется не просто ампутация, а сохранение всей кисти в рабочем состоянии.

В новом исследовании учёные наблюдали за матерью и сыном с одной и той же патологией. У них были дополнительные пальцы на обеих руках. Они росли между указательным и большим пальцами. При этом они были полностью развиты и хорошо сформированы.

При некоторых тестах было выяснена способность этих людей с полидактилией намного ловчее справляться с мелкой моторикой в сравнении с «обычными» пациентами. Помимо того, дополнительные пальцы двигались независимо от всех других, с таким же диапазоном движений, как и у большого пальца.

Сканирование продемонстрировало, что каждый дополнительный палец имеет по три фаланги и располагает собственным набором нервов и сухожилий.

Когда выполнялись тесты, мозгу приходилось задействовать дополнительные ресурсы для контролирования шестого пальца. Однако, это не причиняло ущерб когнитивным функциям в целом.

Таким образом, было доказано, что человеческий мозг вполне способен приспосабливаться к наличию дополнительного пальца. Более того, у него есть специальная область для контроля за ним. Поэтому не происходит заимствование энергии из других источников.

Учёные не отрицают, что на сегодняшний день позитивные качества, которыми обладает полидактилия, исследованы недостаточно. То есть, делать глобальные заключения о пользе этого синдрома пока рано.

В то же время специалисты не исключают, что шесть пальцев могут, как остаться случайным отклонением, так и стать эволюционной нормой человеческого развития.