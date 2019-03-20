Апельсиновые корки могут стать хорошим средством против атеросклероза

Ученые будут вести работу над тем, как экстракт из апельсиновых корок может предотвратить отложение жира в артериях.

Некоторое время назад специалисты из Университета Флориды получили гранд на 500 тысяч долларов на изучение полезных свойств апельсиновых корок и возможность их перерабатывать. Ученее будут изучать, как экстракт из корок может предотвратить отложение жира в артериях. Эксперты поведали, что кишечные бактерии провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Во время питания бактерий питательными веществами они вырабатывают триметиламин N-оксид (TMAO), как побочный продукт. Именно поэтому ученые сконцентрируются на изучении влияния экстракта из апельсиновых корок на кишечные бактерии, кишечник и на общее здоровье человека.

Предположительно экстракт изменит микробиоту кишечника и может стать хорошим средством против атеросклероза. Дело в том, что в корке содержатся компоненты, которые мешают ферментам превращать химические вещества в TMAO. Для проверки теории ученые провели исследование, которое показало, что апельсиновая корка изменила состав бактерий в толстой кишке у мышей, которые сидели на различных диетах.