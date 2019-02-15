Ученые рассказали о влиянии плохого сна на развитие атеросклероза

Недосып может провоцировать развитие атеросклероза. Ученые выяснили, как именно недосыпание может влиять на «закупоривание» кровеносных сосудов.

Также ученые сделали вывод, что сон, длящийся более 7 часов, может уменьшить риск инсульта и инфаркта. Эксперимент, проводимый Филипом Свирски и его группой исследователей на грызунах доказал, что особи, которым мешали спать – гораздо чаще были подвержены атеросклерозу – причине инфаркта, однако стоит отметить, что обе группы животных были подвержены заболеванию. При прогрессировании бляшки в кровеносном сосуде, кровь начинает с трудом перемещаться, что вызывает развитие сердечнососудистых заболеваний.

Белые кровяные клетки провоцируют развитие атеросклероза. Во время сна задействована та часть мозга, которая способна увеличивать количество таких клеток.