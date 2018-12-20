Ученые рассказали о связи между недосыпанием и работой сердца

Известно, что недостаток сна повышает риск сердечных заболеваний. Теперь новое исследование, возможно, раскрыло, почему плохой ночной сон вреден для сердца и кровеносных сосудов.

Исследование, проведенное на мышах, показало, что фрагментированный сон изменяет уровень определенного гормона, что, в свою очередь, увеличивает выработку воспалительных клеток в костном мозге. Это воспаление играет роль в развитии атеросклероза, или затвердении артерий из-за наращивания налета.

Выводы специалистов заключаются в том, что правильный сон защищает от атеросклероза и, наоборот, что нарушенный сон ухудшает состояние.

Тем не менее, поскольку исследование проводилось на мышах, результаты должны быть подтверждены у людей, считают исследователи.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, многочисленные исследования связывают недостаточный сон с повышенным риском сердечных проблем, включая высокое кровяное давление, болезни сердца, сердечные приступы и инсульт. Но основные биологические причины этой связи были неясны.

В новом исследовании ученые рассмотрели мышей, генетически предрасположенных к атеросклерозу. Некоторым мышам было позволено выспаться, в то время как у других сон часто прерывался.

Лишенные сна мыши не испытывали никаких изменений в весе или уровне холестерина при сравнении с мышами, которые выспались. Но у мышей, лишенных сна, были большие бляшки в артериях и более высокие уровни воспаления в кровеносных сосудах, по сравнению с выспавшимися мышами.

Лишенные сна мыши имели более низкие уровни гормона под названием гипокретин (также известный как орексин) в части мозга, называемой гипоталамус. У людей гипокретин считается, необходимым для бодрствования, а уровень гормона, как известно, снижен у людей с расстройством сна, нарколепсией. Интересно, что некоторые исследования показывают, что люди с нарколепсией также имеют более высокий риск развития сердечных заболеваний, чем люди, которые не имеют нарколепсии.

Исследователи обнаружили, что падение уровня гипокретина привело к увеличению уровня сигнального белка CSF1, что, в свою очередь, увеличило производство воспалительных белых кровяных клеток в костном мозге и ускорило атеросклероз. Более того, восстановление уровня гипокретина у мышей уменьшило атеросклероз.

Исследователи обратили внимание, что сон помогает регулировать производство воспалительных клеток и здоровье кровеносных сосудов, и что, наоборот, нарушение сна нарушает контроль над производством воспалительных клеток, что приводит к большему воспалению и большему количеству сердечных заболеваний.

По словам автора исследования Филипа Свирски из Массачусетского центра общей больницы системной биологии, исследование определило, как гормон в мозгу, который, как известно, контролирует бодрствование, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь задача ученых изучить процесс влияния сна на здоровье сердца у людей.