Ученые: Кишечные бактерии питаются лекарственными препаратами

Из-за этого некоторые препараты становятся не только неэффективными, а даже токсичными.

Ученые из Гарвардского университета заявили, что некоторые виды кишечных бактерий расщепляют лекарства, в том числе и препараты для борьбы с болезнью Паркинсона.

Принимаемое средство поступает в желудочно-кишечную систему, где «сталкивается» с кишечными бактериями, оказывающими влияние на него, то есть происходит – поглощение и переваривание препарата.

Таким образом, средство перестаёт быть эффективным и иногда становиться токсичным. Об этом сообщает Medikforum. ru.

Чтобы предотвратить это «явление», ученые планирует создать препараты, которые смогут обходить или блокировать действие кишечных бактерий.

Статистика показывает, что ежегодно россияне тратят миллиарды рублей на покупку лекарственных препаратов, при этом их эффективность не доказана.



