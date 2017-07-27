Ученые: бактериофаги смогут заменить антибиотики в борьбе с инфекцией

Исследователи из университета Джорджа Мейсона (США) создали новый препарат, который в будущем сможет заменить антибиотики при лечении болезней желудочно-кишечного тракта, и при этом не оказывает вредного воздействия на организм.

Как рассказал профессор Тейлор Уоллес, возглавлявший исследования, основой для нового препарата стали бактериофаги – особые вирусы, которые разрушают клетки патогенных бактерий. Таким образом, они избирательно уничтожают вредоносную флору в кишечнике, а полезную оставляют без изменений – а значит, не только помогают избавиться от кишечных расстройств, но и стимулируют иммунную систему организма в целом. При этом применение бактериофагов не требует дополнительного приема пробиотиков, как это часто рекомендуют делать после курса лечения антибиотиками.

Таким образом, считают американские ученые, бактериофаги помогут решить сразу две проблемы: свести к минимуму негативное влияние лекарств на организм человека, а также справится с ростом случаев, когда бактериальные инфекции становятся нечувствительными к антибиотикам.

Добавим, что, начиная с 20-х годов прошлого века, по всему миру врачи успешно использовали бактериофаги для лечения желудочно-кишечных расстройств, в том числе у детей, а также для профилактики в очагах возникновения острых кишечных инфекций. Считалось, что бактериофаги способны бороться даже с холерой. Однако в конце 50-х годов на Западе практически перестали использовать такие препараты.