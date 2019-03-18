Немецко-американский конструктор предсказал войну землян с инопланетянами.

Отец американской космической программы и по совместительству всемирно известный конструктор - Вернер Фон Браун считал, что регулярные полёты в космос приведут к войне с инопланетной расой и объяснял почему.

Американский ученый немецкого происхождения ещё при жизни изучал египетские пирамиды. В ходе своих исследований он осознал – древние египтяне контактировали с внеземной цивилизацией, более того, пирамидам отведена роль лучевого оружия, принадлежавшего пришельцам. При этом жители Египта времен фараонов не сохранили упоминания об инопланетных существах, последние же в благодарность поделились с египтянами своими технологиями. Об этом сообщает «Российский диалог».

Согласно теории Фон Брауна, инопланетяне давно живут среди землян – наблюдают и влияют на решения людей, однако не спешат вмешиваться в масштабные дела земной цивилизации. К тому же ученый давно выступал против разработки ядерного оружия, аргументируя это тем, что оно приведёт к гибели людей, также он был против регулярных полётов в космос, поскольку был уверен – это приведёт не к налаживанию связей с инопланетной расой, а к войне.

Вернер Фон Браун умер 21 июня 1977 года, после ухода из НАСА. В память о великих разработках конструктора, Международный астрономический союз назвал кратер на видимой стороне Луны в честь изобретателя.



