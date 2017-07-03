Озвучена теория об инопланетном происхождении осьминогов

Американский ученый и писатель, профессор Питер Годфри-Смит выдвинул занятную теорию, согласно которой земляне миллионы лет живут совсем рядом с представителями инопланетной цивилизации – осьминогами.

К такому выводу автор книги «Иные разумы» пришел, изучив геном морского головоногого. Выяснилось, что, по сравнению с человеком, осьминог имеет в десятки раз более сложное строение белка. И хотя венцом творения природы принято считать именно Homo sapience, очевидно, что над головоногими эволюция трудилась гораздо больше.

На основании этого Годфри-Смит и выдвинул теорию, согласно которой осьминоги являются инопланетной формой жизни. Они якобы эволюционировали на другой планете, а на нашу Землю попали в виде яиц, пошедших криозаморозку. Произошло это примерно 270 миллионов лет назад.

Правда, у теории сразу же нашлось огромное количество критиков. Они, например, задаются вопросом, как осьминожьи яйца могли пережить космическое облучение в пути, или почему зародыши будущих осьминогов не сгорели при входе в земную атмосферу, и кто, в конце концов, помог «разморозить» яйца после космического путешествия. Правда, и на вопрос, почему именно обитатели морских глубин стали обладателями суперсложного генома, критики также не находят собственного ответа.