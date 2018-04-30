Время, которое тратиться на просмотр смартфонов и пользование ими, меняет форму черепа.

Некоторое время назад ученые заявили, что смартфоны способствуют росту шипов на черепе. Также специалисты говорят, что такие костяные наросты могут образовываться на шее. Костяной бугорок, который также называют наружный затылочный бугорок, часто такой большой, что его можно почувствовать нажатием пальцев на основание черепа. В последнее десять лет данное явление встречается намного чаще. Пока причина не установлена, но эксперты предполагают, что бугорок становится больше из-за того, что во время пользования смартфонами голова сгибается под неправильным углом. Голова тяжелая, при наклоне может создавать давление на соединение мышц шеи и черепа. На это тело отреагирует тем, что создаст новую кость.

Ученые изучили 28 снимок молодых людей от 18 до 30 лет, чтобы выяснить, у скольких из них могут быть такие шипы. В результате оказалось, что из всех изученных 41% имели такой бугорок, а 10% имели самый большой шип. Отмечается, что чаще всего такое явление встречается у мужчин, чем у женщин. Помимо этого специалисты провели еще одно исследование с участием 1200 человек от 18 до 86 лет. Выяснилось, что чаще всего такие костяные наросты встречаются у молодых людей. Эксперты говорят, что такие шипы не приносят проблем со здоровьем, но если появится дискомфорт, то стоит незамедлительно обратиться к врачу.