Дмитрий Рогозин ищет «новые звёзды» для освоения космоса

Сегодня, 12:56

Нынешний генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о том, как космической науке нужны «новые звезды» - подобные выдающимся специалистам прошлого.

 

Во вторник, 18 июня, в своём «Твиттере» Рогозин сообщил, что космической науке и промышленности РФ необходимы настоящие специалисты, какими в своё время стали, и до сих пор ими остаются, выдающиеся конструкторы и инженеры: Сергей Королёв, Владимир Челомей, Валентин Глушко, Михаил Янгель, Глеб Лозино-Лозинский, Владимир Уткин и Михаил Решетнёв.

В этом же сообщении он подчеркнул, что «такие» таланты нужно выявлять ещё со школьной скамьи, в связи с этим «Роскосмос» решил воплотить задумку в реальность. Госкорпорация создала отряд «Техно-Гэлэкси» в детском лагере «Орлёнок», где юным талантам помогут развивать свои способности. Пост генерального директора дополнил соответствующий ролик.


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