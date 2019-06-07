Дмитрий Рогозин ищет «новые звёзды» для освоения космоса

Нынешний генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о том, как космической науке нужны «новые звезды» - подобные выдающимся специалистам прошлого.

Во вторник, 18 июня, в своём «Твиттере» Рогозин сообщил, что космической науке и промышленности РФ необходимы настоящие специалисты, какими в своё время стали, и до сих пор ими остаются, выдающиеся конструкторы и инженеры: Сергей Королёв, Владимир Челомей, Валентин Глушко, Михаил Янгель, Глеб Лозино-Лозинский, Владимир Уткин и Михаил Решетнёв.

В этом же сообщении он подчеркнул, что «такие» таланты нужно выявлять ещё со школьной скамьи, в связи с этим «Роскосмос» решил воплотить задумку в реальность. Госкорпорация создала отряд «Техно-Гэлэкси» в детском лагере «Орлёнок», где юным талантам помогут развивать свои способности. Пост генерального директора дополнил соответствующий ролик.

Космической науке и промышленности России нужны новые Королёвы, Челомеи, Глушко, Янгели, Лозино-Лозинские, Уткины, Решетнёвы... Выявлять таланты и готовить их нужно со школьной скамьи. @roscosmos решил эту работу резко активизировать. Здесь рассказ о нашем техноотряде в "Орлёнке" pic.twitter.com/c9KC7yBtQO — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) June 18, 2019



