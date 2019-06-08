В июне к Земле приблизится метеоритный поток

Во время сближения ученые вычислят, как будет проходить метеоритный поток в 2032 году, ведь на эту дату ожидается максимальное сближение с этим объектом, а может и столкновение.

«Потенциальной» угрозой оказались Тауриды – ежегодный метеорный поток, который обычно наблюдается в сентябре – декабре. Ученые считают, что Тауриды – это шлейфы метеорных частиц, некогда отделившиеся от кометы Энке. К тому же есть версия – среди маленькой пыли, которую собой представляет метеоритный поток, могут встретиться объекты гораздо крупнее.

Максимальное сближение Земли с метеоритным потоком произойдёт в 20-х числах текущего месяца. Расстояние между небесными объектами сократится на 9 миллионов километров, тогда ученые с помощью телескопов узнают, несут ли с собой Тауриды «что-то крупное». Об этом сообщают «53 новости».

Таким образом, специалисты выяснят, ожидать ли угрозы в ноябре 2032 года, когда Земля пролетит сквозь этот метеоритный поток.

Добавим, что впервые наблюдение Таурид осуществилось в 1869 году.



