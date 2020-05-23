Ученые ДВФУ собрались лечить рак экстрактом морских ежей

Немецкие и российские исследователи будут использовать для достижения цели эффект Варбурга, согласно которому раковые клетки усиленно поглощают глюкозу.

Ученые вплотную приблизились к решению проблемы излечения форм рака, которым не страшна химиотерапия. Сотрудники ДВФУ собрались лечить рак экстрактом морских ежей и приготовили прототип лекарственного препарата на его основе. Уже осенью эксперты намерены испытать лекарство на мышах, а после заняться тестированием на других животных.

Новаторство метода состоит в том, что ученые опираются в создании препарата на эффект Варбурга. Он заключается в том, что раковые клетки гораздо интенсивнее поглощают глюкозу, чем здоровые. Чтобы клетки злокачественной опухоли «заглотили наживку», ученые прикрепят к активным молекулам на основе экстракта пигмента морского ежа «хвосты» из глюкозы. На раковой культуре, которая не была уничтожена «бомбардировкой» доцетакселем, стандартным препаратом химиотерапии, испытали новый препарат из экстракта ежа и глюкозы. В итоге онкоклетки погибли.

Еще одним новшеством, которое использовали ученые, оказались атомы серы. Ими эксперты склеивали остальные компоненты лекарства. До этого цементирующим средством был кислород, но он не оказался достаточно устойчивым. Если препарат докажет свою действенность, то уже через десять лет он появится на рынке.

Ученым ДВФУ оказывали содействие специалисты и Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (ФРГ) и Грайфсвальдского университета (ФРГ).