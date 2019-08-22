Экологи США: На смену кислотным дождям придут пластиковые

Микропластик распространяются по всему миру, и нет способов очищения от него воды, земли и воздуха, бьют тревогу учёные.

Проблема кислотных дождей постепенно отходит на второй план. На смену этому явлению придут другие последствия загрязнения окружающей среды — пластиковые дожди. К таком выводу пришли экологи США. Результаты их работы были опубликованы в журнале Science.

Новые исследования на эту тему возглавил учёный из Университета штата Юта Дженис Брани. Группа учёных-экологов под его руководством изучала пробы дождевой воды и воздуха в течение 14 месяцев. Результаты оказались весьма мрачными и свидетельствовали о том, что в атмосферу 11 охраняемых природных территорий, расположенных на западе Штатов, за год попадает больше тысячи метрических тонн микропластика. Более того, эти частицы распространяются даже в самые отдалённые и чистые места планеты, в том числе в Арктику.

Если ранее проблема пластиковых отходов виделась в загрязнении океанов, то теперь, по мнению учёных, они начинают выпадать по всему миру с осадками. Ведь пластик никуда не исчезает, лишь измельчается на мелкие кусочки, которые распространяются во все части света и загрязняют экосистемы.

Экологи бьют настоящую тревогу, ведь способов очищения воды, земли и воздуха от микропластика нет. Неутешительны на этом фоне и прогнозы компании McKinsey. По их расчётам, к 2030 году объём пластиковых отходов увеличится практически в 2 раза — до 460 млн тонн в год.

Влияние пластика на животных, людей и окружающую среду до сих пор изучается. Но исследователи сходятся в одном, что его попадание может иметь печальные последствия как для здоровья, так и для функционирования всех экосистем планеты.