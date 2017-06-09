Учёные: остановить кариес можно с помощью китайских солений

Заготовки овощей положительно влияют на состояние полости рта.

Болезни ротовой полости встречаются у многих людей и зависят от образа жизни, употребляемой пищи, генетических наклонностей и даже окружающей среды. Одним из самых распространённых поражений является кариес. Он представляет сложный, медленно текущий патологический процесс в тканях зуба. Учёные выяснили, что его можно остановить с помощью китайских солений.

Об этом написало издание ToDay News Ufa, ссылаясь на зарубежный источник Frontiers in Microbiology. Изучением занимались учёные у Университета Чэнду (юго-западный Китай) вместе с коллегами из Института имени Давида Бен-Гуриона (город Беэр-Шева в Израиле). Выяснилось, что в провинции Сычуань (Китай) изготавливают особые заготовки овощей. Они содержат полезные микроорганизмы Lactobacilli (L. plantarum K41). Благодаря им содержание патогенов в ротовой полости, например, из род стрептококков, уменьшается на 98,4%.

Для того, чтобы сделать эти выводы, исследователи изучили более 14 различных видов китайских солений из юго-восточного региона страны.



