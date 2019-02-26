Учёные изобрели новый метод для лечения кариеса

Проводили исследования австралийские ученые. Они доказали, что для устранения кариеса не требуется использование бормашины и пломбировочных материалов. Новый метод уже получил название – «Стоматология без бормашин». Об этом сообщает портал «Дни 24».

Как рассказывают ученые, исследования они проводили довольно долго – целых семь лет. Но, всё же, трудоёмкая работа специалистов увенчалась успехом. Как оказалось, чтобы устранить кариес, совсем не обязательно использовать «традиционный метод», ведь как показал результат исследований, такое лечение не полностью соответствует безопасности.

Выяснилось, что разрушение зуба происходит, на самом деле, постепенно, а не так скоротечно, как всегда было принято считать. Таким образом, незамедлительно лечение вовсе не обязательно. Ученые утверждают, что разрушение зубной эмали происходит в период от 4 до 8 лет. Исходя из этого, следует, что «этого времени» вполне достаточно, чтобы врачи тщательно изучили структуру болезни зубов и составили « безболезненный план лечения», дабы избежать традиционных методов решения этой проблемы.

Для справки: кариес – это сложный, медленно текущий патологический процесс, который происходит в твёрдых тканях зуба, иными словами, это – медленное разрушение зуба.



