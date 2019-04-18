Ученые выяснили, какие болезни грозят "полуночникам"

Исследования проводили американские ученые. Результат их поразил.

Исходя их результатов исследования, полуночники или, иными словами, люди, которые бодрствуют по ночам, более подвержены риску повышенного давления, на целых 30%.

Объясняется это фактор тем, что во время сна нервная система целиком расслабляется, то есть, если человек не спит до поздней ночи или даже утра, нервные клетки начинают перевозбуждаться, тем самым провоцируя гипертонию.

Ученые доказали, что самое «правильное» время для отхода ко сну с 21-00 до 23-00, ведь именно в это период организм начинает вырабатывать мелатонин – гормон отвечающий за процесс и работу иммунной системы.

Таким образом, игнорирование этих мер, в большинстве случаев, приводит к развитию сахарного диабета и ожирению. Исследования также показали, что «полуночники» более склонны к депрессии и другим формам тревожного состояния.

Врачи рекомендуют вести здоровый сон – это от 7 до 9 часов в сутки. Средняя норма сна 7 часов 40 минут.