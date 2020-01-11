Колибри способны видеть недоступные глазу человека цвета

Зрительный аппарат этих птиц обладает дополнительным конусом, которого нет у людей.

Колибри видят расширенный спектр цветов, что помогает искать пищу или партнёров и спасаться от врагов. Зрительный орган людей имеет три компонента, у этого вида птиц — четыре. Такой вывод сделали ученые Принстонского университета.

Эксперты установили, что каждый из компонентов зрения колибри воспринимает трихроматический цвет, смешения синего, зелёного и красного цветов. За счёт этого, колибри видят оттенки, недоступные зрению людей. Человеческий мозг воспринимает фиолетовый цвет однородным тоном, а не смесью красного и синего цветов. Дополнительный конус у колибри позволяет видеть ультрафиолет. Учёные утверждают, в сравнении с данными птицами, люди — дальтоники.

Исследователи Принстонского университета провели эксперимент. Учёные имитировали «птичье зрение» с помощью специальных светодиодных трубок, показывающих различные цвета. В том числе и выходящие за пределы спектра, недоступные человеческому глазу.

Затем, созданные устройства установили рядом с поилками, в некоторых вода была подслащена, что привлекало колибри. Затем поилки менялись местами. Учёные при этом вели контроль, как птицы использовали цветовой признак, чтобы узнать, в какой из ёмкостей вкусная для них вода. Эксперимент продолжался три года. Учёные установили, колибри способны отличать цвета, недоступные человеческому глазу.

Природа вновь доказала, её возможности намного шире знаний современной науки.