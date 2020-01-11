Колибри способны видеть недоступные глазу человека цвета

Сегодня, 11:53

Зрительный аппарат этих птиц обладает дополнительным конусом, которого нет у людей.

Колибри видят расширенный спектр цветов, что помогает искать пищу или партнёров и спасаться от врагов. Зрительный орган людей имеет три компонента, у этого вида птиц — четыре. Такой вывод сделали ученые Принстонского университета.

Эксперты установили, что каждый из компонентов зрения колибри воспринимает трихроматический цвет, смешения синего, зелёного и красного цветов. За счёт этого, колибри видят оттенки, недоступные зрению людей. Человеческий мозг воспринимает фиолетовый цвет однородным тоном, а не смесью красного и синего цветов. Дополнительный конус у колибри позволяет видеть ультрафиолет. Учёные утверждают, в сравнении с данными птицами, люди — дальтоники.

Исследователи Принстонского университета провели эксперимент. Учёные имитировали «птичье зрение» с помощью специальных светодиодных трубок, показывающих различные цвета. В том числе и выходящие за пределы спектра, недоступные человеческому глазу.

Затем, созданные устройства установили рядом с поилками, в некоторых вода была подслащена, что привлекало колибри. Затем поилки менялись местами. Учёные при этом вели контроль, как птицы использовали цветовой признак, чтобы узнать, в какой из ёмкостей вкусная для них вода. Эксперимент продолжался три года. Учёные установили, колибри способны отличать цвета, недоступные человеческому глазу.

Природа вновь доказала, её возможности намного шире знаний современной науки.

Автор: Новиков Иван
Поделиться новостью:

Похожие новости

Последние новости