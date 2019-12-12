Молоко трансгенных коз могут использовать для лечения рака

Учёные уверены, что такой подход значительно уменьшит стоимость лекарств против онкопатологий.

Деятели науки считают, что молоко трансгенных коз можно использовать для лечения рака. Генетически модифицированные домашние животные имеют в составе своего молока особые компоненты, которые так важны для онкобольных. Об этом сообщило издание Рус.аргумент со ссылкой на glas.ru.

В современных препаратах от рака содержатся моноклональные антитела – это сложные вещества, которые вырабатываются иммунной системой. Их используют для лечения злокачественных новообразований, аутоиммунных, системных, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также инфекций и т.п. Изготовить их в лабораторных условиях очень трудно, поэтому цена на препараты очень высокая.

Одним из самых распространённых препаратов является цетуксимаб. Месячный курс его использования может составлять около 13 тысяч долларов, что по курсу ЦБ РФ на момент 21.06.20 составляет около 904 тысячи российских рублей.

Выяснилось, что у трансгенных, т.е. ген-взломанных коз, это вещество содержится в молоке. Ранее вещество изготовляли очень долго путем выращивания особых клеток, но с таким подходом лечение рака может стать доступней и дешевле.



