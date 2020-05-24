Учёные: наночастицы оксида железа убивают раковые клетки печени

Открытие может стать настоящим прорывом в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Учёные в поисках панацеи от рака. Источники фото: kubnews, novostivl, ptzgovorit





Учёные Балтийского федерального университета им. Канта (БФУ) пришли к выводу, что наночастицы оксида железа убивают раковые клетки в печени. В результате исследований была выявлена способность магнитных наночастиц воздействовать на органеллу клеток.

Оказалось, что мельчайшие частицы, в результате поглощения больными клетками, приводят к самоуничтожению клеточного материала раковых образований. Специалисты БФУ, добавляя магнитные нанокубики и нанокластеры в питательную цито-среду поражённой онкологией печени, обратили внимание на последующие процессы.

Наночастицы в равной степени могут стать как «пищей» для раковой клетки, так и способны привести её к полному уничтожению, не причиняя побочного вреда организму человека. Помимо этого, учёные открыли, что магнитные частицы вспомогательно действуют для процедуры МРТ, что очень важно при установлении характера онкологического заболевания. Исследователи уверены, что у цитотоксичного воздействия наночастиц на раковые клетки — хорошая перспектива в деле диагностики и лечения болезни.