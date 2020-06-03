Учёные создали авторадар, способный «видеть» препятствия за углами сооружений

Устройство поможет сократить количество ДТП.

Автомобиль. Фото: unsplash

Авторадар представили на днях на конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов, которая недавно состоялась в Принстоне. Учёные сделали устройство способным «видеть» препятствия за углами сооружений, собирать данные о них и помогать двигаться беспилотным автомобилям. Авторами разработки являются Николас Шайнер, Флориан Краус, Фанъинь Вэй и другие.

Разработчики заявили, что систему распознавания посторонних объектов за препятствиями можно внедрить в любое транспортное средство. Её основу представляет принцип Доплера – изменение частоты и длины волны излучения в результате движения источника излучения.

Предназначение устройства – наиболее точная оценка дорожной обстановки на опасном перекрёстке. На дорогах особую опасность представляют велосипедисты и пешеходы, которые также являются участниками движения, но не всегда соблюдают правила. Радары прямого видения не всегда могут их заметить, а новый авторадар «видит» через стены.

Это не первая попытка учёных изобрести такое устройство. Ранее они хотели сделать радар с помощью технологии лазеры. Но эта система не оправдала ожидания, потому что оказалась слишком энергозатратной.



