Ученые обнаружили связь между генами и разрушением зубов

Американские ученые из Северо-Западного Университета Чикаго обнаружили связь между генами и разрушением человеческих зубов.

Ученые обнаружили связь между прочностью зубов и генетикой. Источники: expertdent.net, dentistry.co.uk

Оказалось, что наследственность может спровоцировать развитие кариеса. Эксперты исследовали зубную эмаль и нашли в ней примеси атомов, которые способны или повысить прочность зубов, или понизить, вызывая растворимость покрытия. Исследователи отмечают, что сложное строение эмали влияет на специфические особенности.

Эмаль — это защитный наружный слой зуба, который предохраняет его от разрушения во время жевания, чистки, питья, трения с воздухом десятилетиями, но из-за сложного строения это покрытие не может регенерироваться вечно. Толщина эмали достигает нескольких миллиметров. Это трехмерное переплетение стержней, каждый из которых в ширине достигает 5 микрон.

В эмали содержатся тысячи «строительных кирпичиков» — кристаллитов гидрокристаллита. Ширина каждого из них — 10 нанометров. Ученые во главе с Дерком Джоэстером пришли к выводу, что центр кристаллита сильнее подвержен растворению, чем оболочка.

Эксперты выяснили, что кристаллиты обладают непрерывной структурой с переменно расположенными ионами фосфата, кальция и гидроксила. Но в ядре кристаллита эти ионы заменяет магний, карбонат, фторид. Причем магний окольцовывает ионы фтора, карбоната и натрия с двух сторон, как бутерброд, только размеров в 6 миллиардных частей миллиметра.

Наследственность же влияет на деструктивные процессы эмали, которые связанны с воздействием растворенных кристаллитов. В зависимости от генной предрасположенности, они могут как разрушать, так упрочнять оболочку зубов.