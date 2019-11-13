Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе

Астрофизики не исключают, что это поможет разгадать природу гипотетического объекта, который получил название Планета Х.

Изображение чёрной дыры, гипотетическая Планета Х. Фото: rl0.ru, pikabu

В 2019 году учёные США и Великобритании сделали предположение, что загадочная девятая планета в Солнечной системе — это первичная чёрная дыра, размер которой не больше шара для боулинга.

Первичные чёрные дыры не являются редкостью в Млечном Пути. Исследователи предположили, что одну из них удалось захватить Солнечной системе. Она может оказаться Планетой Х. Ранее бытовало предположение о захвате нашей системой чужеродной планеты-странника. В любом случае, мог произойти захват стороннего объекта.

Учёные разработали новый метод, который позволит поиск чёрной дыры. Сейчас физики не могут однозначно утверждать, существуют ли такие объекты в пределах нашей системы. Статью опубликовало издание ArXiv.

Астрофизики полагают, если в Солнечной системе имеется своя чёрная дыра, её можно обнаружить по наблюдениям аккреационных вспышек.

На самой границе нашей системы есть загадочное Облако Оорта. Из него периодически вылетают метеориты и кометы. При попадании этих космических странников в сферу действия чёрной дыры она разрывает их своей гравитацией.

Происходит нагрев от потоков газа и излучение. Учёные надеются зафиксировать такие вспышки. Для этого потребуется новое оборудование. Астрофизики разместят его в обсерватории в Чили в 2022 году.

Исследователи уверены, новый метод позволит найти небольшие чёрные дыры в пределах Солнечной планеты или исключить вероятность их существования в ней, вплоть до Облака Оорта, в котором, предположительно, находится и Планета Х.

Наука до сих пор не подтверждает ни наличие девятой планеты, ни её отсутствие. Новый метод поможет лучше понять эту загадку.