Ученые доказали вредное влияние 4G и 5G с помощью рыб

3,5-ГГц радиоволны повлияли на сенсомоторику рыб, рожденных под облучением.

Рыбок подвергли облучению радиоволнами с частотой в 3,5-ГГц. Фото: pixabay.com, Wikipedia.org

В свете паники, которую в массах вызывает установка вышек связи нового поколения, ученые решили выяснить принципы взаимодействия мобильных сетей с организмом. Исследователи доказали вредное влияние волн сетей 4G и 5G с помощью рыб.

Ученые из Университета Орегона взяли для исследования эмбрионы рыбок данио-рерио. В ходе эксперимента их облучили волнами с частотой в 3,5 ГГц — именно такие используются в сетях 4G и 5G.

Через шесть часов после оплодотворения икру рыбок на протяжении 48 часов подвергали воздействию радиоволн. Таким образом, формирование будущих особей происходило в условиях, соответствующих развитой структуре 5G-сетей.

Исследование личинок не выявило повышенного уровня смертности или изменений в реакции на свет. Тем не менее, ученые зафиксировали снижение сенсомоторики. Иначе говоря, у рыбок была снижена скорость движений, основанных на информации от органов чувств.

Авторы исследования считают, что для более точного результата необходимы эксперименты с длительным воздействием модулированной волны, что полностью соответствовало бы физике волн в мобильных сетях. Ученые предполагают, что волны могли заложить фундамент для отложенных отклонений или повлиять на молекулярную структуру эмбрионов.