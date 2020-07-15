В России впервые в мире испытан сверхпроводящий авиа-электродвигатель

Установка работает полностью от аккумулятора.

Первый в мире электо авиа-двигатель. Фото: fpi.gov.ru, ria.ru, golfstriminform

15 июля пресс-служба Центра перспективных исследований отчиталась о проведенных лабораторных испытаниях. Совместно с ЗАО «СуперОкс», Центром был впервые в мире испытан авиа-электродвигатель, сконструированный на технологии высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП).

Сообщается, что установка включает в себя специально разработанный высокомощный аккумулятор, ВТСП-кабель, ограничитель мощности тока и собственно сверхпроводящий высокотемпературный двигатель.

Для испытаний предела мощности установки ученые создавали условия взлета/посадки, разрядки/зарядки батареи, внештатной ситуации.

Эта система необходима для создания электро-самолетов и вертолетов. Инженеры так же говорят об электро-такси и электро-кораблях в более отдаленном будущем. Разработка гибридной силовой установки для этих целей ведется Центральным институтом авиационного моторостроения им. Баранова. Она будет готова к первым испытаниям в конце текущего начале следующего года.

Первые испытания электро-самолета с человеком на борту прошли в 1973 году. Он смог провести в воздухе всего 14 минут. Самой большой проблемой создания подобных двигателей являлась ограниченная мощность имеющихся в наличии литий-ионных аккумуляторов.