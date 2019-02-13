Ученые создали материал прочнее и легче стали

Proteus не смогли разрезать циркулярной пилой, инструмент вышел из строя.

Proteus — первый синтетический материал прочнее и легче стали. Фото: hightech.plus, pixabay

Ученые-физики из Британии и Германии совместно создали первый в мире синтетический материал, оказавшийся прочнее и легче стали. Proteus состоит из керамических шариков, уложенных в особый кристаллический узор внутри решетки из алюминия, пишет Scientific Reports.

По словам одного из авторов Стефана Шинишевского, он напоминает желе, с вкраплениями из твердых гранул. При попытке разрезания, инструмент проходит первый слой, но увязает во втором. Сам же материал начинает вибрировать, становясь еще тверже за счет межатомных связей. И делается тем тверже, чем интенсивнее примененное воздействие. В течение минуты любой инструмент приходит в негодность, будь то циркулярная пила или дрель. Металл либо тупится, либо разрушается. Не справился с Proteus и водоструйный резак. При этом он в 7 раз легче стали.

Идею физики почерпнули в природе. Естественными аналогами Proteus являются раковины моллюсков и кожура грейпфрута.

Ученые планируют создавать из сверхлегкого и сверхпрочного материала легкую броню, обычные и вело-замки, элементы обуви и одежды и, конечно же, сейфы.