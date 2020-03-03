В США засняли секретные самолеты Model 401 и Proteus

Летательные аппараты сопровождал истребитель F-15D NASA.

Как сообщает американское издание The DRIVE, секретные самолеты Model 401 и Proteus засняли в небе над пустыней Мохаве в Калифорнии. Недалеко от места, где были обнаружены самолеты, находится база военно-морских сил США China Lake. Предположительно, самолеты находились в беспилотном режиме и отрабатывали маневры в связке с истребителем F-15D, принадлежащим NASA. Также недалеко был замечен воздушный танкер КС-10.

Эксперты издания считают, что на Model 401 испытывалось новое покрытие самолета, способное в значительной степени подавлять тепловое излучение. А также новый радар или датчик. На эту мысль журналистов натолкнул непонятный ромб в хвосте самолета. Что до Proteus, то на нем могла испытываться новая электрооптическая система.

Не меньше вопросов вызвал и F-15D. Под правым крылом самолета был обнаружен необычный контейнер. Как сообщает The DRIVE, с подобным оборудованием истребитель видели уже несколько раз. Назначение данного устройства пока также остается загадкой. По одной из версий, это система управления беспилотными летательными аппаратами.