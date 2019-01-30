Ученые создали пористый материал, способный менять цвет

Японские ученые совместно с испанскими создали новый материал, способный менять свой цвет при контакте водородных связей материала с парами кислот. Изобретенный материал является органическим и пористым. Предполагаемая сфера применения – изготовление различных сенсоров и датчиков.

Материалы, которые взаимодействуя с кислотами, меняют свой цвет, могут применяться для разделения таких веществ как молекулы и газы и для изобретения электрических устройств и различных сенсорных элементов. Ранее существовала пористая структура HOF, но на этот раз ученые ее усовершенствовали. HOF – это структура, где есть молекулы, соединенные водородными связями. Из-за таких свойств HOF являются гибкими веществами и восстанавливают свою форму при деформации. Но материал был совершенно не устойчив к высоким температурам.

Полученный материал, усовершенствованный учеными получил не только устойчивость к температурам, но и изменчивость цвета, также не растворяется в этаноле, воде и хлороформе.