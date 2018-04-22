Электронную кожу создали китайские ученые

Сообщается, что электронная кожа сможет менять свой цвет и его интенсивность при деформации. В дальнейшем это изобретение планируется применять в медицине.

Изобретение представляет собой тончайшую структуру на основе вещества графена. Этот материал сверх устойчив к механическому, температурному и любым другим воздействиям, и в общем виде имитирует человеческую кожу. При любой деформации, увеличении или снижении температуры, искусственная кожа изменяет свой цвет, при этом чем сильнее ее растяжение, тем цвет менее интенсивен. Кроме этого, «кожа» реагирует на ритм сердца, частоту дыхания и тембр голоса человека.

В медицине данное изобретение планируется использовать при мониторинге здоровья человека. Материал с помощью воды наносится на кожу человека, или сразу поверх одежды (по словам ученых, на качество исследований это не влияет) и считывает информацию о состоянии отдельных органов, или всего организма человека.

В это же время ученые из Сеула изобрели устройство, выполняющее функции микрофона и динамика, приклеивающееся на кожу человека. Сообщается, что пленка не причиняет дискомфорт и в будущем, после доработок, сможет заменять телефоны.