В Магаданской области директор детского дома эксплуатировал воспитанников. Это обстоятельство обнаружили в следствии прокурорской проверки.

Детский дом №2 расположен в поселке Оротукан. Проверка выявила там нарушения трудового законодательства. Не соблюдение прав было зафиксировано по ряду проблем. А именно, выяснилось, что после того как трудовые договоры 2017 года были заключены с воспитанниками детского дома, которые еще не достигли совершеннолетия, не проводился инструктаж. Записи об этом тоже отсутствуют. Также в соответствующих журналах отсутствуют и иные записи о каких-либо других видах инструктажей.

Трудовые книжки работающих детдомовцев были заполнены с нарушениями.

Стало известно, что директор несвоевременно плачивал зарплату воспитанникам. Кроме того выявили прецеденты снятия денежных средств со счетов эксплуатированных воспитанников.