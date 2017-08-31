Инженеры из Петербурга устроили «краш-тест» для корабельного автономного кондиционера

В Санкт-Петербурге сотрудники ООО «НПК Морсвязьавтоматика» провели настоящий «краш-тест» для корабельного автономного кондиционера. Отмечается, что аппарат остался цел и практически невредим. В сообщении указано, что сотрудники предприятия «погоняли» кондиционер по всем параметрам.

Его бросали с высоты, трусили, оказывали воздействие путём критично низких и высоких температур, испытывали его гидравлические свойства и так далее. Всё это было сделано в связи с тем, что для приёмки оборудования МО РФ оно должно отвечать абсолютно всем характеристикам и установленным нормам. В сообщении сказано, что после всех гидро и виброударов, аппарат полноценно функционировал во всех необходимых режимах.

При этом отмечается, что такого рода испытание является первым в Санкт-Петербурге, которое выполняется по запросу Военно-морского флота. Основной задачей вышеуказанного корабельного кондиционера является поддержка и соблюдение всех температурных режимов и норм на морских судах на протяжении длительного промежутка времени. После всех проведённых испытаний на корпусе алюминиевого изделия оказались лишь небольшие деформации, так как его умышленно бросали с разной высоты.

Такое тяжёлое и крупное изделие на территории Российской Федерации в вышеуказанных условиях ещё не тестировали. Компания-разработчик заявляет, что оборудование также может следить за расходом воздуха на кораблях, что является отдельным, весьма важным пунктом. Кондиционер сможет чётко регулировать потоки воздуха в том или ином помещении, не создавая угрозы для жизни матросов. По словам сотрудников ООО «НПК Морсвязьавтоматика», данный тип кондиционеров не имеет аналогов за рубежом, что делает отечественную продукцию уникальной в своём роде. Масса оборудования составляет 300 килограммов.