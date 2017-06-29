Ижевск попал в ТОП-20 российских городов по размеру авторынка

Ижевск попал в список из двадцати крупнейших городских рынков новых легковых автомобилей в России. В основе рейтинга показатели продаж за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщает "АВТОСТАТ".

С начала текущего календарного года лидерские позиции удерживала Москва, здесь было реализовано 187 тыс. автомобилей. Столице удалось добиться положительной динамики, которая составила 4% по сравнению с январем-ноябрем 2016 года.

Вторая строка досталась Санкт-Петербургу, где счастливыми обладателями новых машин стали 88 тыс. петербуржцев. При этом рост составил впечатляющие 17%. Следом за Северной столицей идет Казань, где было реализовано 21 тыс. экземпляров новых легковушек.

Также в пятерку попали Екатеринбург и Самара с показателями 18 и 16 тыс. автомобилей. Что касается второй части рейтинга, то Ижевску досталось шестнадцатая позиция. За ним следуют авторынки Набережных Челнов, Саратова и Тюмени. Замыкает двадцатку Красноярск.