Эксперты назвали самые популярные модели июля 2018 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело очередное исследование и сообщила, какие автомобили заняли лидерские позиции, а какие опустились на последние строчки рейтинга.

Всего за прошлый месяц было реализовано 143 тысячи 500 автомобилей, что на 10,6% превышает показали прошлого года. А в целом за 2018 год было распродано 992 тысячи 700 автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее продаваемыми оказазилсь автомобили AVTOVAZ-Renault-Nissan. В июле продажи составили 47 тысяч 600 экземпляров, а это составляет 33,2% от общей доли рынка. Следом идет KIA-Hyundai, доля его составляет 22%, что означает 33 тысячи проданных автомобилей. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Group с 17 тысячами 100 реализованных экземпляров. Его доля составила 11,9%.

Абсолютно все модели показали прирост в реализации своей продукции, кроме Ford и УАЗ. Среди отечественных автомобилей самым популярным оказался LADA Vesta с показателем в 9 тысяч проданных единиц.