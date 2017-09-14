Снежные открытки прославили амурского пенсионера на всю страну

Снежные открытки на льду озера прославили амурского пенсионера на всю страну. Валерий Мельников уже который год подряд создает открытки на льду озера Хомутина.

Пенсионер из села Марково 20 лет назад потерял слух. С этого момента его жизнь сильно изменилась. Мужчине пришлось пережить много несправедливости и обид. Однако это не сломило его.

Дедушка Валерий остался совсем один. Но свою нерастраченную доброту и любовь он решил дарить окружающим. Каждый год он выходит на лед местного озера и создает большую открытку из снега. На реализацию идеи обычно уходит около месяца. Но на этом дела не заканчиваются. Амурский пенсионер еще всю зиму поддерживает свое творение в надлежащем виде.

Но в прошлом году Валерий Мельников готов был отказаться от своего благого дела. Местная ребятня закидала его снегом во время работы над открыткой. Пенсионер обиделся и закрылся дома. Когда об этом узнали местные жители, то немедленно подняли тревогу. Проблему осветили в СМИ и всем миром пришли просить прощения у дедушки. А затем помогли ему восстановить открытку.

Сейчас амурский пенсионер получает благодарные отзывы о своей работе со всей страны.