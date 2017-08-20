После посещения «Ашана» марокканский блогер рекомендует переехать в Россию

После посещения «Ашана» марокканский блогер Мохамед Тнагави рекомендует переехать соотечественникам в Россию.

Студент из Марокко посетил «Ашан» и в видеотрансляции объяснил своим согражданам, что еда в России недорогая и качественная. А это, по его мнению, можно считать веским аргументом для переезда в Россию.

Блогер озвучил стоимость некоторых продуктов и сравнил с ценами в Марокко. Так, большое внимание марокканец уделили выбору куриного мяса. Сообщил, что халяльная курица здесь дешевле, чем в Марокко.

Также он отметил, что существует большой выбор молока в зависимости от степени его жирности. Порадовал Мохамеда Тнагави и ассортимент пряностей. Встретились как знакомые ему и всем в Марокко, так и неизвестные.

В своем видеообращении марокканец продемонстрировал двухлитровый фруктовый сок, который стоит всего72 рубля.

Единственное, что огорчило в «Ашане», так это цены на фрукты и овощи, которые завозятся из Колумбии или Эквадора. Цены на них оказались такие же как и на родине студента.