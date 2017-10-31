Известная модель отрезала волосы спящему мужчине

Известная модель Гайянэ Багдасарян отрезала волосы спящему мужчине. Видео она опубликовала в своем Инстаграм.

28-летняя модель находится на отдыхе в Таиланде. Там и было снято видео. На нем видно, как известная модель подходит к спящему на лежаке мужчине. Вокруг некого разбросаны бутылки из-под алкоголя, а в руке зажата бутылка с пивом.

Гайянэ Багдасарян берет ножницы с барной стоики и приближается к мужчине. Легким движением руки девушка отрезает собранные в хвост волосы незнакомца. После чего удаляется. Все действие происходит у бассейна.

Подписчики модели неоднозначно отнеслись к поступку. Встретилось множество неодобрительной критики в адрес Гайянэ. В комментариях отмечали, что за такой поступок можно понести серьезную ответственность.

Между тем, ролик всего за час набрал более 15 тыс. просмотров.