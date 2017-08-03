В Москве продается Mercedes-Benz S-Class 1997 года

Mercedes-Benz S-Class 1997 года является легендарным представительским седаном, который ценится в России. В Москве выставлен на продажу доработанный экземпляр данной модели. Владелец автомобиля заявил о готовности расстаться с ним за 11,5 миллиона рублей. Машина претерпела некоторые ремонтные работы и модернизацию.

Продаваемый в Москве Mercedes-Benz S-Class 1997 года в некоторым смысле является уникальным. Дело в том, что пробег это автомобиля составляет всего 2 300 километров, во что многие отказываются верить. Также стоит сказать, что транспортное средство перебывает в отличном состоянии.

Моторный отсек седана Mercedes-Benz S-Class занимает силовая установка М120 объемом 7,3 литра. Производительность агрегата составляет порядка 580 л.с. Двигатель укомплектован пятидиапазонной автоматической трансмиссией.

С таким агрегатом уникальный Mercedes-Benz S-Class 1997 года набирает первую "сотню" за 4,9 секунды, что для автомобиля такого размера является уважаемым показателем. Порог скорости машины обозначен на отметке 314 километров в час. Седан доработан карбоно-керамическими тормозными дисками и суппортами. Также был модернизирован салон машины, в котором появились раздельные задние кресла, а также большой дисплей управления мультимедийной системой.