Амурский священник стал рэпером

Амурский священник Святослав Шевченко стал рэпером. По совместительству священнослужитель благовещенской епархии является еще и видеоблогером.

Станислав Шевченко 3 января презентовал свой первый рэп-проект. Он записал песню «Некликабельный». По словам священника, идея родилась случайно. Он думал о быстроменяющейся жизни, о том, что виртуальная жизнь взяла верх над реальной. Тогда и пришло в голову название песни.

«А я не кликабельный,

Да живой, операбельный.

Коль не веришь — потрогай.

Таким создан от Бога».

Текст рэп композиции Станислав Шевченко написал 31 декабря. На следующий день он уже записал трек. Второго января было оформлено видео на песню.

По признанию амурского священника, ему ближе русский рок. Однако свой выбор на рэпе он остановил потому, что это наиболее эффективный и популярный формат передачи информации.

И даже несмотря на все негативные последствия технического прогресса, Станислав Шевченко признается, что есть в этом и положительные стороны. Так, каждый может создать свою творческую работу. Не вкладываю в это больших денег. Священник также поделился информацией о том, что есть у него задумки для нового рэпа. Однако подробностями ока делиться не готов.