В исправительной колонии Якутии работают клонированные собаки

В исправительной колонии Якутии работают две клонированные собаки. В Якутск они прибыли из Южной Кореи.

Две овчарки, Том и Джек, будут нести службу в исправительной колонии Якутска. Собаки абсолютно одинаковые. Их вывели в лабораторных условиях из клеток одной овчарки.

Сейчас Том и Джек проходят обучение необходимое для того, чтобы нести службу. Кинологи и ветеринары довольны новыми питомцами. Собаки абсолютно здоровы и сейчас привыкают к суровому климату Якутии. В Южной Корее, откуда они родом, +16, а в Якутске -45. Поэтому перед выходом на улицу клонированным собакам еще надевают махровые носки. Однако они демонстрируют хорошую выносливость и быстро осваиваются в новых условиях.

Когда только собаки прибыли в Россию, то не смогли пройти все служебные испытания. Это поставило под вопрос их службу в исправительном учреждении. Овчаркам потребовалось некоторое время на акклиматизацию, чтобы достойно справиться со всеми заданиями.

К слову, это первый подобный опыт в России. К реальной службе клонированные питомцы приступят весной.