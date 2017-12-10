Житель Воронежа жалуется на красавиц «с прицепом»

Житель Воронежа в одном из популярных пабликов города жалуется на красавиц «с прицепом». По его мнению, таких особ стало слишком много.

Мужчина из Воронежа обратил внимание жителей города на беспокоящую его проблему. Он излил наболевший вопрос в виде интернет-поста. Мужчина признался, что слишком часто ему встречаются молодые красавицы «с прицепом». Он знакомится посредством сети Интернет с девушками. Общается с ними. Появляется взаимная симпатия. Однако потом наступает разочарование, так как выясняется, что у спутницы уже есть ребенок.

«Напишешь ей, вроде и ответит, и начинаешь общаться, и у нее «прицеп», и так не в первый раз уже» - жалуется воронежец.

Пост вызвал реакцию и публики. Были высказаны разные мнения. Но большинство сошлось в том, что дети для отношений не являются помехой.