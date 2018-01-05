Грязевые клоуны пугают жителей Воронежа

Грязевые клоуны на будке грузовика пугают жителей Воронежа. Вчера фотоснимки устрашающих персонажей появились в популярном паблике города.

Жители Воронежа уже назвали работу «народным творчеством». Они сошлись во мнении, что клоуны, изображенные на грузовом транспорте – дело рук профессионала. Рисунок на грязной машине выполнен аккуратно и достоверно.

В числе грязевых клоунов оказались: Пеннивайз (герой нашумевшего недавно фильма ужасов «Оно», снятого по книге Стивена Кинга) и кукла-клоун из кинофильма «Пила».

Воронежцы признали, что работа, действительно, выглядит пугающе. Однако восхитились талантом неизвестного автора. Также они пожелали видеть новые работы из грязи.