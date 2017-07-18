Жители Воронежа призывают игнорировать местную попрошайку с собакой. Она появляется в разных районах города в любую погоду.

23 января в Воронеже стояли сильные морозы и шел снегопад. Однако женщину-попрошайку это не остановило. Она все равно вышла на улицу, чтобы просить милостыню. Но привлекло горожан не это.

Женщина находилась в компании собаки. Собирала денежные средства она на корм для животного.

Очевидцы призывают быть бдительными. Они сообщают, что попрошайку видят уже не первый раз. А забирает ее постоянно молодой человек, который одет прилично.

Такие действия у многих вызывают неодобрение и даже злость. Поэтому особо активные жители Воронежа призываю игнорировать женщину с собакой.