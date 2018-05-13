В Воронеже даже Терминатор шокирован ценами на бензин

Жители Воронежа снова возмущены повышением цен на бензин. Если ранее свое возмущение они демонстрировали на страницах городских сообществ в социальных сетях, то сейчас они решили поднять на смех цены на топливо, использовав с этой целью известного актера Арнольда Шварцнеггера.

Для этого пользователями интернета был создан мем, где герой Шварцнеггера из нашумевшего кинофильма «Терминатор» заявляет, что ему необходимо заправиться. Интересен тот факт, что когда киногерой видит стоимость горючего, то он приходит в шок, а его лицо обгорает. На последней картинке изображен постаревший актер, который решил пересесть на велосипед.

По мнению воронежцев, если цены и в дальнейшем будут скакать вверх, то в обозримом будущем все жители Воронежа откажутся от использования машин, заменив их велосипедами.