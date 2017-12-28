Иностранцев удивили новогодние традиции россиян. Зарубежные гости делятся своими впечатлениями от празднования Нового года в России.

Иностранцы публикуют в соцсетях странные, по их мнению, новогодние традиции жителей России. Такие записи вызывают широкий интерес.

Открытием практически для всех становится тот факт, что у Деда Мороза есть внучка Снегурочка. Лишь единицы о ней слышали. Иностранцы проявляют неподдельный интерес к биографии Снегурочки. А некоторые даже проводят исследования по изучению вопроса о происхождении внучки.

Странностью считают обязательный просмотр одного и того же фильма 31 декабря. Речь идет о картине «Ирония судьбы, или С легким паром!». Многие расценивают фильм как достаточно скучный и не реальный. Ведь такого на самом деле никак произойти не могло. Однако есть и защитники фильма, которые утверждают, что он помогает понять русскую душу.

Неоднозначно относятся к изобилию на столе. Конечно, все согласны, что праздничный стол должен быть богаче. Но у русских это перерастает все рамки. В Канаде даже называют наш салат «Оливье» «гастрономическим извращением».

Отдельно выделяют народные гуляния в морозы. Африканка Тобанг Мотсей до сих пор удивляется девушкам в коротких платьях в -30.