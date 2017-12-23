1 января в Благовещенске мопс и новогодние герои пробежали 2018 метров. Костюмированный забег собрал около 30 человек и собаку.

Амурские любители бега решили активно начать новый год. В первый день января они собрались на костюмированный забег. В акции приняли участие представители двух клубов «Бег к мечте» и Adidas Ranners.

Обязательным условием участия было наличие праздничного костюма. Собралось несколько Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей волшебных сказок. Также в забеге принял участие и настоящий символ года. Мопс пробежал всю дистанцию наравне с людьми.

По первоначальной задумке, необходимо было преодолеть дистанцию в 2018 метров на набережной Благовещенска. Однако это расстояние показалось незначительным и участники приняли решение увеличить маршрут. Конечной точкой установили памятник собаке Дружок. Таким образом, Деды Морозы и Снегурочки преодолели дистанцию в 6 километров.

В конечном пункте они фотографировались со скульптурой собаки и по традиции загадывали желания. По поверьям, если Дружку потереть нос, то заветная мечта исполнится.

Жители города с радостью приветствовали новогодних героев пробежки. А сами участники акции решили проводить мероприятие ежегодно.