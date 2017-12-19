Необычный забег Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Новосибирске. Одежды на участниках было максимально мало.

Такой необычный забег организовал местный клубов закаливания и моржевания. К слову, проводится он уже не первый год. На этот раз около 30 человек в мероприятии приняло участие. Маршрут начинался от озера Блюдце и далее по всему проспекту Карла Маркса. Вернувшись в исходный пункт, Деды Морозы и Снегурочки Новосибирска купаются в проруби. Все участники были готовы к данному испытанию, так они уже давно практикуют моржевание.

Таким способом участники клуба пропагандируют закаливание и здоровый образ жизни. Жители города всегда одобрительно относятся к забегу. Они приветствуют его участников и подбадривают их.

Участники ответственно относятся к своему внешнему виду. Они тщательно подбирают наряд и стараются выглядеть празднично. Но помнят о том, что одежды должно быть как можно меньше. Один из представителей акции даже взял с собой на забег небольшую елку.