Праздник к нам приходит: в США и Европе прошли забеги Санта-Клаусов

В Великобритании состоялся 5-километровый марафон среди тех, кому удалось раздобыть костюм Санты. А в США тем временем бородатые дедушки съезжали вдоль лыжных трасс.

В Англии более 5000 человек, нарядившись в традиционные новогодние костюмы, пробежали 5000 метров с криками и песнями. Такой забег давно стал для англичан традиционным и носит благотворительный характер. Каждый из участников положил в общий фонд по 20 долларов. В американском Портленде не стали отставать от жителей Туманного Альбиона и устроили свой забег с лыжами, костюмами и горками. Желающих спуститься с крутого спуска в обличье Санты нашлось не так много – 300 человек. Все вырученные средства, как рассказали организаторы, пойдут на реализацию программ обучения и отдыха.

И пока во многих странах царит предновогодняя атмосфера, в Германии детям запретили слать письма официальному Санта-Клаусу.