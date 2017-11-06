Skoda объявила январское спецпредложение на покупку своих моделей

Skoda объявила январское спецпредложение на покупку своих машин в РФ. Марка в рамках акции предлагает свою продукцию по программам льготного кредитования, а также программам утилизации и трейд-ин.

С 1 января текущего года для жителей России при покупке машин Skoda действуют программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Они затрагивают модели Skoda Rapid, Octavia и Yeti. Акция касается машин ценой до 1 450 000 рублей, собранных в РФ в 2017 и 2018 годах. Спецпредложение предусматривает возможность уменьшения первоначального взноса на 10% от цены машины. Кредитованием занимается "Фольксваген Банк Рус". Платежи разбиваются на срок от 12 до 60 месяцев.

В сообщении компании Skoda Auto Россия говорится, что с начала года в стране действуют специальные условия, делающие модель Skoda Octavia дешевле на 155 000 рублей. В случае покупки Skoda Rapid экономия составит до 102 700 рублей. Флагман Skoda Superb и кроссовер Skoda Yeti доступны со скидкой в 225 000 и 240 000 рублей соответственно.

В январе россиянам также доступен классический кредит на машины Skoda Rapid, Octavia и Yeti со ставкой в 8,9% при первом взносе в 15%. До 31 января в РФ действуют программы утилизации, трейд-ин и DasWeltAutо. Они позволят приобрести все вышеназванные модели с выгодой в 50-60 тысяч рублей. Skoda Yeti с полным приводом доступен со скидкой в 85 000 рублей, а семейный внедорожник Skoda Kodiaq - 100 000 рублей.