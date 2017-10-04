В России планируют перенос начала учебного года. Муниципалитеты смогут самостоятельно устанавливать дату начала занятий в школах.

Депутаты разработали необходимый для решения этого вопроса законопроект. 11 января его обсудит Комитет Госдумы по образованию и науке.

Инициаторы предложения считают, что начало школьных занятий 1 сентября – это дань традиции. Сегодня это уже неэффективно. Разработчики закона предлагают предоставить образовательным организациям право самим решать, когда начинать учебный год. Но эта дата должна быть не позднее 1 октября.

Депутаты считают это удачным решением по многим причинам: климатические, национальные, социальные и многие другие особенности в разных регионах большой страны не позволяют полноценно начать учебный процесс в школах с 1 сентября. Поэтому лучшим решением, по мнению группы депутатов, станет самостоятельное регулирование рамок начала учебы каждого муниципалитета.

Также они аргументируют свое предложение тем, что во многих развитых странах нет фиксированной даты дня начала учебного года (например, в США, Италии, Австрии).