Через суд подросток заставил мать удалить его фотографии в Facebook

Через суд 16-летний подросток заставил мать удалить его фотографии в Facebook. Суд поддержал истца.

В итальянской семье, проживающей в Риме, возникли серьезные недопонимания. Подросток устал от того, что родная мать постоянно публикует его фотографии на своей странице в Facebook. Мирным путем урегулировать конфликт не удалось. Поэтому подросток обратился в суд.

Адвокату 16-летнего итальянца, Джузеппе Круари, удалось доказать, что мать истца нарушает его авторское право. Суд Италии поддержал подростка. Мать обязали удалить все фото- и видеоматериалы из социальной сети. Также впредь ей запрещается добавлять новые публикации, касающиеся ее сына. Если же женщина откажется выполнять условия приговора, то ей придется выплатить штраф в 10 тысяч евро.