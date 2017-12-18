Hyundai Creta в 2017 году стал самым популярным кроссовером в России

За 2017 год авторынок России продемонстрировал небывалый рост продаж. Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса, самым востребованным автомобилем в сегменте SUV на территории РФ стал корейский кроссовер Hyundai Creta.

За весь 2017 год 55 305 россиян стали обладателями самого продаваемого автомобиля. Эти показатели в два раза превышают прошлогодний результат. Второе место занимает кроссовер Renault Duster. За ушедший год французская компания смогла продать 43 828 авто. Также в тройке лидеров расположилась российская LADA Xray, продажи составили 33 319 машин.

В пятерке самых популярных автомобилей сегмента SUV оказались Toyota RAV4 (32 913 автомобиль) и Chevrolet Niva (31 212 автомобилей). В ТОП-10 также вошли Renault Kaptur (30 966 ед.), Lada 4×4 (29 091 ед.), Volkswagen Tiguan (27 666 ед.), KIA Sportage (24 611 ед.) и Nissan X-Trail (20 626 ед.).

В 2016 году бестселлером на российском рынке был седан Hyundai Solaris, его продажи становили 90,4 тысячи единиц.